Into the Open – Voetvolk, 27 juin 2022, .

Into the Open – Voetvolk

2022-06-27 21:00:00 21:00:00 – 2022-06-27

10 10 Bruxelles



Connu pour sa recherche, son innovation et l’étendue de sa palette artistique, le duo Voetvolk, formé par la chorégraphe et danseuse Lisbeth Gruwez et le musicien, compositeur et DJ Maarten Van Cauwenberghe, déboule sur scène en compagnie de musiciens et de danseur.se.s qui incarnent le groove et partagent l’énergie du rock. Au croisement de la polyrythmie répétitive de Can et des beats endiablés des Chemical Brothers, cela démarre comme un concert, puis, très vite, la performance impose son rythme, sa folie, son imaginaire, avec sa scénographie sophistiquée et ses effets de lumière. Cela sonne comme la promesse d’un saut collectif dans les limbes, fougueux, débridé, percussif, puissant, où chacun.e se galvanise mutuellement : musiciens, danseur.se.s et spectateur.ice.s.



Création 2022

Conception : Lisbeth Gruwez, Maarten Van Cauwenberghe

Chorégraphie : Lisbeth Gruwez avec les interprètes Interprétation Wei-Wei Lee, Celine Werkhoven, Artemis Stavridi, Misha Demoustier, Maarten Van Cauwenberghe, Frederik Heuvinck, Elko Blijweert Musique Dendermonde

Dramaturgie : Bart Meuleman



Première en France

Une co-réalisation Festival de Marseille et Espace Julien

Présentation à Marseille avec le soutien des autorités flamandes.

Durée : 55′ environ

Conseillé à partir de 12 ans

La fusion de la musique et de la danse provoque une vague irrépressible en interaction avec les spectateur.ice.s. Émotions, vibrations et sensations décuplées : impossible de résister à la déferlante d’énergie de la team. Let’s transe !

https://www.festivaldemarseille.com/fr/programme

Bruxelles



Connu pour sa recherche, son innovation et l’étendue de sa palette artistique, le duo Voetvolk, formé par la chorégraphe et danseuse Lisbeth Gruwez et le musicien, compositeur et DJ Maarten Van Cauwenberghe, déboule sur scène en compagnie de musiciens et de danseur.se.s qui incarnent le groove et partagent l’énergie du rock. Au croisement de la polyrythmie répétitive de Can et des beats endiablés des Chemical Brothers, cela démarre comme un concert, puis, très vite, la performance impose son rythme, sa folie, son imaginaire, avec sa scénographie sophistiquée et ses effets de lumière. Cela sonne comme la promesse d’un saut collectif dans les limbes, fougueux, débridé, percussif, puissant, où chacun.e se galvanise mutuellement : musiciens, danseur.se.s et spectateur.ice.s.



Création 2022

Conception : Lisbeth Gruwez, Maarten Van Cauwenberghe

Chorégraphie : Lisbeth Gruwez avec les interprètes Interprétation Wei-Wei Lee, Celine Werkhoven, Artemis Stavridi, Misha Demoustier, Maarten Van Cauwenberghe, Frederik Heuvinck, Elko Blijweert Musique Dendermonde

Dramaturgie : Bart Meuleman



Première en France

Une co-réalisation Festival de Marseille et Espace Julien

Présentation à Marseille avec le soutien des autorités flamandes.

Durée : 55′ environ

Conseillé à partir de 12 ans

dernière mise à jour : 2022-05-02 par