Into the Grove Théâtre du Donjon Pithiviers, vendredi 15 mars 2024.

Into the Grove Un huis-clos pop, avec l’icône Madonna en toile de fond, entre évocations, danses, critiques et joyeuses remémorations d’une génération 80’S, 90’S, ivre d’un désir de liberté et d’émancipation. Vendredi 15 mars, 20h30 Théâtre du Donjon 18€ plein tarif, 16€ tarif pré-achat, 9€ tarif abonné, 10€ pour les enfants, étudiants, bénéficiaires RSA, AAH

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-15T20:30:00+01:00 – 2024-03-15T21:45:00+01:00

Fin : 2024-03-15T20:30:00+01:00 – 2024-03-15T21:45:00+01:00

C’est l’histoire d’une fratrie, deux sœurs et un frère qui se retrouvent au bord de la mer après l’enterrement de leur père. Ils viennent se retrouver et régler ce qui doit l’être, les papiers, la succession, ils ne se sont pas vus à trois depuis très longtemps. Gena la petite troisième libre et insouciante qui vit à Montréal, Thomas le frère très rangé, et Helena l’aînée admirée qui vacille. On remonte le temps, on revient, le puzzle prend forme petit à petit.

Ce n’est pas un trio évident, ça coince, ça se grippe, ça échoue beaucoup, ils se cherchent tellement. Le passé prend de la place. On brasse l’intime, avec de l’amour vif et tranchant. Avec beaucoup de cœur et d’humour aussi.

Ils vont se revitaliser sous nos yeux, déposer dans la crise des secrets légers et d’autres plus lourds, mûrir un grand coup.

Jusqu’à peut-être finir écorchés, mais heureux !

Théâtre du Donjon PITHIVIERS, Place Denis Poisson Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « billet.theatre@pithiviers.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://theatredudonjon.mapado.com/ »}]

rivalités famille

