« Intimiste » & Rencontre avec les ardtistes Centre d’Art Sacré de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

« Intimiste » & Rencontre avec les ardtistes Centre d’Art Sacré de Lille, 13 avril 2022, Lille. « Intimiste » & Rencontre avec les ardtistes

Centre d’Art Sacré de Lille, le mercredi 13 avril 2022 à 19:30

Lors du festival « Les Nuits de la Crypte #6 », nous sommes invités à descendre dans la « Crypte moderne » de la Cathédrale ND de la Treille et à y déambuler. Dans un jeu d’ombres et de lumières, un univers intimiste s’offre à présent à nous. Des artistes du Collectif éphémère d’artistes sont présent pour nous inviter à décrypter leurs œuvres. **TRANSCENDANCE** _**- Expositipon**_ Pour la #6 édition des NUITS DE LA CRYPTE, le Centre d’Art Sacré de Lille accueille de nouveau un collectif d’artistes (peintres, sculpteurs, photographes, plasticiens) qui ont été invités à cheminer ensemble autour d’un thème universel et intemporel, la souffrance humaine vue à travers la Passion du Christ. **- Collectif éphémère d’artistes –** BLANC Jean-François – BRAY Gaël – DESMEDT Patrick – MARTIN Fréderic – MAZURENKO Francisco – OURDOUILLIE Christophe – PAZAT Arto – PELLERIN Jérôme – SAINTETERRE Guillaume – ROSINI DI SANTI Nicola – TACNIERE Marlène – VERLYNDE Virginie – YAL Samuel

Entrée libre

Les artistes du Collectif éphémère d’artistes sont présent pour nous inviter à décrypter leurs œuvres. Centre d’Art Sacré de Lille Lille Lille Vieux-Lille Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-13T19:30:00 2022-04-13T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Centre d'Art Sacré de Lille Adresse Lille Ville Lille lieuville Centre d'Art Sacré de Lille Lille Departement Nord

Centre d'Art Sacré de Lille Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/