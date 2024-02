INTIME / EXTIME : Une exposition qui célèbre la beauté et la puissance de la vulve ! La Vache Bleue Paris, vendredi 1 mars 2024.

Du vendredi 01 mars 2024 au dimanche 10 mars 2024 :

samedi, dimanche

de 15h00 à 19h00

mercredi, jeudi, vendredi

de 16h00 à 19h00

.Public adultes. A partir de 18 ans. gratuit

Réservation uniquement pour les évènements du 8 mars

L’exposition INTIME / EXTIME à La Vache Bleue, réunira du 1er au 10 mars 2024, sept artistes femmes et hommes, pour célébrer la beauté de la vulve. Sous des partis-pris artistiques variés, c’est toute la diversité des sexes qui est dévoilée et défendue.

Son but ? Décomplexer les femmes et les hommes au sujet du sexe féminin!

Informations : Exposition du 1er au 10 mars 2024



mercredi, jeudi, vendredi : 16h-19h

samedi, dimanche : 15h-19h

LA VACHE BLEUE 25, quai de l’Oise 75019 Paris.

Métro Corentin Cariou

Interdit aux mineurs non accompagnés, et déconseillé aux moins de 13 ans

Entrée gratuite

Temps forts :

Le vendredi 8 mars : soirée spéciale Journée Internationale des droits des femmes

18h et 21h (même programme) : Projection en exclusivité du documentaire (12 min) :

Mon plaisir et moi, réalisé par Safia Bouadan et Sophie Parel pour aborder la question de la masturbation féminine, encore taboue dans notre société. Séance précédée d’un quizz artistique :

Une histoire de l’art immontrable ! (20

min) Saurez-vous retrouver sans tricher de quel artiste s’inspirent les

œuvres présentées? Un tirage d’art sera offert à la personne qui aura

le plus de bonnes réponses !

Entrée gratuite sur réservation via ce lien (jauge limitée à 40 personnes)

19h : Dégustation de vins vivants autour d’une exposition de peintures intimistes (1h45) :

L’encre et le vin des femmes, est imaginé par la sommelière Charlène Montecinos et la plasticienne Julie Barranger, auteure des Vulnérables.

Autour

de 5 accords de vins choisis pour leur résonance avec 5 œuvres peintes

par l’artiste, ce moment proposera un voyage sensoriel en formes,

couleurs, goûts et parfums, pour faire découvrir l’implication des

femmes dans le monde du vin et de l’art. Entrée payante sur réservation via ce lien (jauge limitée à 20 personnes)

Tarif plein : 23€ / tarif réduit : 15€

Contact : vulnerabilis75@gmail.com https://fb.me/e/1Jt7NMBGp

@vulnerables_ , @vulvart_museum , @lavachebleue75019 Exposition Intime / Extime, à La Vache Bleue, du 1er au 10 mars 2024