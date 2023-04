Intima Natura ouverture parcours sonore au Parc Floral Parc Floral de Paris, 29 avril 2023, Paris.

Ouverture du parcours sonore Intima Natura avec exposition photographique de Gael Le Bihan à l’Espace City’Zen du Parc Floral de Paris le 29 avril 2023 de 16h à 18h

Parcours sonore, Intima Natura

Un parcours sonore via 12 bornes Qrcode permettant aux publics d’accéder depuis leur smartphone à l’écoute des portraits sonore d’une douzaine de plantes sélectionnées au sein du Parc Floral.

Le projet Intima Natura s’inspire de récentes recherches en bioacoustique végétale.

Le compositeur Anthony Carcone propose des créations produite à partir des fréquences des plantes, d’ondes, des flux émis et captés par des capteurs et retranscrites en sons.

Tout public

L’accès au Parc floral est payant du 1er avril au 30 septembre. Tarif plein : 2,50 €, Tarif réduit : 1,50 € Gratuit pour les moins de 7 ans.

Parc Floral de Paris Route de la Pyramide 75012 Paris

Contact : https://cityzenparis.com/

©Gael Le bihan Intima Natura