Argenteuil La Cave Argenteuil, Val-d'Oise INTERZONE La Cave Argenteuil Catégories d’évènement: Argenteuil

Val-d'Oise

INTERZONE La Cave, 12 octobre 2021, Argenteuil. INTERZONE

La Cave, le mardi 12 octobre à 20:30

Post-rock oriental – France / Syrie Le joueur de oud syrien Khaled Aljaramani et le guitariste Serge Teyssot-Gay (Noir Désir) se rencontrent à Damas, en 2002. Leur dialogue musical créant une « interzone», point de rencontre de leurs cultures respectives. De retour de leurs voyages respectifs à travers d’autres contrées musicales, les deux musiciens se retrouvent avec un 4ème album. Kan Ya Ma Kan est la phrase d’ouverture des contes dans le monde arabe, souvent traduit par « Il était une fois », mais dont la traduction littérale serait « Il était ou il n’était pas. ». Leur musique ensemble est aujourd’hui méditative et mélancolique, nostalgique et rêveuse, mais aussi sereine et réconfortante.

Tarif plein : 14 € : Tarif réduit : 11 € – 7 €

Post-rock oriental – France / Syrie La Cave 107 Rue Paul Vaillant Couturier 95100 Argenteuil Argenteuil Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-12T20:30:00 2021-10-12T23:00:00

