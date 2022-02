INTERZONE + DE LA CRAU La Rotonde (Chemin Du Mas De Lafont) Châteaurenard Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

La Rotonde (Chemin Du Mas De Lafont), le samedi 5 mars à 20:30

► En partenariat avec les Suds à Arles. ► INTERZONE : Khaled AlJaramani et Serge Teyssot- Gay se rencontrent à Damas, en 2002. Le dialogue oud oriental/guitare électrique est immédiat, créant une « interzone », point de rencontre de leurs cultures respectives. Quatre albums ont concrétisé cet échange, suivis de tournées en France et au Moyen-Orient. Ils viendront nous présenter« Kan Ya Ma Yan » leur dernier album à la Rotonde. ► 1ière partie – DE LA CRAU : Une voix aussi rocailleuse que la plaine de la Crau ; un chant aussi brut que ses paysages industriels qui, avec une rage poétique sensible, s’élève haut et fort dans le ciel méditerranéen… avec Manu Reymond (contrebasse) et Thomas Lippens (percussions), Sam Karpiénia, nouveau grand chaman de la Crau, vous invite à la transe. ► Les mesures sanitaires en vigueur le jour du concert seront appliquées (pass, masque..). Merci de respecter les gestes barrières. Tarifs : ► En prévente (hors frais de loc.) : Debout : 15€ \ Debout Réduit : 10€. ► Sur place : 17€.

