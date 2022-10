INTERZONE

INTERZONE, 20 octobre 2022, . INTERZONE



2022-10-20 – 2022-10-20 EUR 6.5 18 C’est en 2002 que Serge Teyssot-Gay, alors membre du groupe Noir Désir et Khaled AlJaramani, oudiste syrien, se rencontrent à Damas. Le dialogue oud oriental/guitare électrique est immédiat, créant une interzone, point de croisement de leurs cultures respectives, entre l’Europe et l’Afrique du Nord. En 2005, 2006 et 2013, trois albums ont concrétisé cet échange, suivis de tournées en France et au Moyen-Orient. dernière mise à jour : 2022-10-04 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville