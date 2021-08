Val-du-Layon Val-du-Layon Maine-et-Loire, Val-du-Layon INTER’VIGNES – MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN D’ANJOU Val-du-Layon Val-du-Layon Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

INTER'VIGNES – MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN D'ANJOU 2021-09-18 – 2021-09-19 Place des vignerons Musée de la Vigne et du Vin d'Anjou

Val-du-Layon Maine-et-Loire Val-du-Layon Participez au nouveau challenge du Musée de la vigne et du vin d’Anjou : Inter’vignes ! Les équipes s’affrontent lors d’épreuves autour du monde du vin ou de la vigne : challenge des vendanges, retrouver le nom des bouteilles de vin selon la contenance, lancer de bouchons, quiz sur le vignoble… L’objectif ? Que votre équipe obtienne le plus de points possible pour remporter la victoire ! De nombreuses activités seront proposées, mêlant culture générale, agilité, vitesse, sans oublier l’esprit d’équipe qui devra être au rendez-vous ! Ce challenge multi-activités est accessible et adaptable à tous. Deux formules différentes seront proposées : le samedi pour les adultes et le dimanche pour toute la famille. Les meilleures équipes seront récompensées. Envie de vivre une expérience originale entre amis ou en famille ? De découvrir la vigne et le vin lors d’une journée mémorable ? contact@musee-vigne-vin-anjou.fr +33 2 41 78 42 75 http://www.musee-vigne-vin-anjou.fr/ Participez au nouveau challenge du Musée de la vigne et du vin d’Anjou : Inter’vignes ! Les équipes s’affrontent lors d’épreuves autour du monde du vin ou de la vigne : challenge des vendanges, retrouver le nom des bouteilles de vin selon la contenance, lancer de bouchons, quiz sur le vignoble… L’objectif ? Que votre équipe obtienne le plus de points possible pour remporter la victoire ! De nombreuses activités seront proposées, mêlant culture générale, agilité, vitesse, sans oublier l’esprit d’équipe qui devra être au rendez-vous ! Ce challenge multi-activités est accessible et adaptable à tous. Deux formules différentes seront proposées : le samedi pour les adultes et le dimanche pour toute la famille. Les meilleures équipes seront récompensées. dernière mise à jour : 2021-08-17 par

