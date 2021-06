Saint-Lambert-du-Lattay Musee de la vigne et du vin d'anjou Maine-et-Loire, Saint-Lambert-du-Lattay Inter’vignes Musee de la vigne et du vin d’anjou Saint-Lambert-du-Lattay Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Envie de vivre une expérience originale entre amis ou en famille ? De découvrir la vigne et le vin lors d’une journée mémorable ? Participez au nouveau challenge du Musée de la vigne et du vin d’Anjou : Inter’vignes ! Les équipes s’affrontent lors d’épreuves autour du monde du vin ou de la vigne : les équipes s’affrontent autour d’épreuves qui font appel à votre réflexion, vos connaissances et votre agilité, sans oublier l’esprit d’équipe qui devra être au rendez-vous ! Ce challenge multi-activités est accessible à tous. L’objectif ? Obtenir le plus de points possibles en équipe pour remporter la victoire ! Plus d’informations en cours d’année sur notre site internet. Réservation obligatoire, nombre de places limité. Tarifs et programme détaillé à venir sur notre site (courant été)

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

