Saint-Pair-sur-Mer Manche Saint-Pair-sur-Mer Manche Stéphane Audoin-Rouzeau est historien, directeur d’études à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales et président du Centre International de l’Historial de la Grande Guerre. Il a entre autres contribué à la définition du concept de « consentement » à la guerre, concept particulièrement adapté à la mobilisation de la population en Ukraine. Entrée libre. Dons pour l’Ukraine. Jeudi 14 avril 2022 à Saint-Pair-Sur-Mer, salle polyvalente Michel Fraboulet. Horaire : 20:30 Gratuit. Stéphane Audoin-Rouzeau est historien, directeur d’études à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales et président du Centre International de l’Historial de la Grande Guerre. Il a entre autres contribué à la définition du concept de «… officeculturel@saintpairsurmer.fr +33 2 33 70 60 41 http://www.saintpairsurmer.fr/ Stéphane Audoin-Rouzeau est historien, directeur d’études à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales et président du Centre International de l’Historial de la Grande Guerre. Il a entre autres contribué à la définition du concept de « consentement » à la guerre, concept particulièrement adapté à la mobilisation de la population en Ukraine. Entrée libre. Dons pour l’Ukraine. Jeudi 14 avril 2022 à Saint-Pair-Sur-Mer, salle polyvalente Michel Fraboulet. Horaire : 20:30 Gratuit. Saint-Pair-sur-Mer

