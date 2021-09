Saint-Benoît Parvis de la mairie de Saint-Benoît Saint-Benoît Interview de l’historienne Michèle Marimoutou Parvis de la mairie de Saint-Benoît Saint-Benoît Catégorie d’évènement: Saint-Benoît

Parvis de la mairie de Saint-Benoît, le samedi 18 septembre à 09:00 “La vie dans les plantations : travail, habitat, pratiques religieuses” avec un focus sur l’usine de Beaufonds. Parvis de la mairie de Saint-Benoît Rue Georges Pompidou 97470 Saint-Benoît

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T10:00:00

