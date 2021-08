Strasbourg Le 5e Lieu – culture,architecture,patrimoine Bas-Rhin, Strasbourg Interventions surprises, étonnantes et décalées, de la comédienne Nancy Guyon Le 5e Lieu – culture,architecture,patrimoine Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Strasbourg

Interventions surprises, étonnantes et décalées, de la comédienne Nancy Guyon Le 5e Lieu – culture,architecture,patrimoine, 18 septembre 2021, Strasbourg.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine Gratuit. Entrée libre.

Des interventions surprises pour égayer avec humour et poésie les Journées européennes du patrimoine. Jeux de mots, de voix et de visage, ponctueront la visite du 5e Lieu. Le 5e Lieu – culture,architecture,patrimoine 5 place du château, 67000 Strasbourg Strasbourg Krutenau Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T13:00:00 2021-09-19T17:00:00

