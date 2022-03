interventions sur les discriminations lycée Emile Zola Wattrelos Catégories d’évènement: Nord

Wattrelos

interventions sur les discriminations lycée Emile Zola, 21 mars 2022, Wattrelos. interventions sur les discriminations

lycée Emile Zola, le lundi 21 mars à 08:00

interventions sur les discriminations devant des classes de 6e et présenter par des militants

gratuite

intervention sur les discriminations lycée Emile Zola 174 Rue de la Baillerie, 59150 Wattrelos Wattrelos Beaulieu Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-21T08:00:00 2022-03-21T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Wattrelos Autres Lieu lycée Emile Zola Adresse 174 Rue de la Baillerie, 59150 Wattrelos Ville Wattrelos lieuville lycée Emile Zola Wattrelos Departement Nord

lycée Emile Zola Wattrelos Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wattrelos/

interventions sur les discriminations lycée Emile Zola 2022-03-21 was last modified: by interventions sur les discriminations lycée Emile Zola lycée Emile Zola 21 mars 2022 lycée Emile Zola Wattrelos Wattrelos

Wattrelos Nord