Sevran

interventions sur le racisme collège Georges Brassens, le vendredi 11 mars 2022, Sevran

collège Georges Brassens, le vendredi 11 mars à 09:05

intervientions sur les sujets de racisme, stéréotypes, figures emblématiques ayant lutté contre le racisme, statistiques et faits historiques ayant montré que la lutte contre le racisme a évolué et peut être les vagues d’immigration expliquant la diversité de notre société.

collège Georges Brassens 2 AV Léon Jouhaux, 93270 Sevran

2022-03-11T09:05:00 2022-03-11T11:20:00

