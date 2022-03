Interventions lutte contre les discriminations LGBTQIA+ ARAP-Rubis, 10 mars 2022, Nîmes.

du jeudi 10 mars au vendredi 8 avril à ARAP-Rubis

Pour la semaine d’éducation et d’action contre le racisme et l’antisémitisme ARAP-Rubis propose : Des interventions de l’association en mars et en avril sont prévues afin de sensibiliser les jeunes, les professionnelles, mais aussi le public sur les discriminations LGBTQIA+ et pour lutter contre la haine. L’objectif est de sensibiliser les personnes, à la prévention du racisme, de l’antisémitisme et de toutes les formes de discriminations. Les interventions favorisent l’acquisition du respect de l’égalité, de la dignité des êtres humains, quelles que soient leurs origines, leurs conditions, leurs convictions. ARAP-Rubis intervient plus spécifiquement sur la lutte contre la haine anti-LGBTQIA+. -Six interventions au lycée professionnel Gaston Darboux à Nîmes Présentation de l’association, interventions auprès des élèves sur les discriminations LGBTQIA+, intervention des transgenres sur la transidentité -Une intervention auprès du groupement de gendarmerie à Nîmes Présentation de l’association, accompagnement des victimes de discrimination et de violence Intrafamilial liées à l’origine sexuelle et l’identité sexuelle. Cette formation à pour but de former des enquêteurs spécialisée dans chaque unité de terrain dans le département et de constituer un réseau avec les acteurs institutionnels et associatifs concernés par les violences intrafamiliales, d’apporter une expertise dans la gestion des interventions au sein des familles et dans la réponse judiciaire en rapport avec les VIF, de mieux accompagner les victimes et leurs proches par une écoute attentive et bienveillante, d’acquérir des clefs de compréhension et des outils utiles, d’appréhender la psychologie des auteurs et développer des techniques d’audition adaptées, d’appréhender la notion d’emprise psychologique des victimes. -Une intervention au lycée Philippe Lamour à Nîmes Présentation de l’association et des actions, interventions des transgenres sur la transidentité -Deux interventions au lycée agricole à Meynes Présentation de l’association, accompagnement des victimes de discrimination LGBTQIA+, interventions des transgenres sur la transidentité -Stand d’information au CHU de Nîmes Le vendredi 25 mars de 10h à 16h, information sur la lutte contre les discriminations LGBTQIA+, prévention VIH/IST, soutien pour le Sidaction. Nous organisons une tombola au profit de Sidaction avec de nombreux lots. Les billets sont en vente jusqu’au tirage le 2 avril au prix de 2€. Le tirage au sort sera réalisé à ARAP-rubis au 23 rue de Beaucaire Nîmes, en dématérialisé. Vous pouvez aussi faire un don sur : [www.sidaction.org](http://www.sidaction.org)

gratuit

ARAP-Rubis 23 rue de beaucaire 30000 Nîmes Nîmes Gard



2022-03-10T13:30:00 2022-03-10T17:30:00;2022-03-11T13:00:00 2022-03-11T17:30:00;2022-03-25T10:00:00 2022-03-25T16:00:00;2022-04-06T09:00:00 2022-04-06T10:30:00;2022-04-08T11:00:00 2022-04-08T16:00:00