Yvelines

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

Interventions théâtralisées d’un(e) comédien(ne) interprétant des personnages issus des romans d’Alexandre Dumas ou de proches de l’écrivain comme sa fille Marie Alexandrine ou l’architecte qui a conçu le château. Interventions impromptues devant le château durant l’après-midi. Les interventions des comédens font vivre les lieux et offrent un aspect ludique à la découverte du domaine d’Alexandre Dumas.

4 € / personne – gratuit pour moins de 8 ans

Château de Monte-Cristo – Demeure d'Alexandre Dumas Pavillon d'accueil – Chemin des Montferrand 78560 Le Port-Marly

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:30:00

