Interventions dans les collèges Agence Inspire Metz Metz, lundi 18 mars 2024.

Interventions dans les collèges Présentation des métiers et formations tourisme : interventions dans les classes de 4ème et de 3ème des collèges de l’Eurométropole de Metz, avec différents intervenants, vidéos et interactions. Lundi 18 mars, 08h00 Agence Inspire Metz

Ces interventions peuvent revêtir deux formats : une intervention d’1h avec explications, interactions et vidéos face aux élèves réunis, et/ou la présence d’intervenants dans une salle de l’établissement avec supports visuels et documentations à disposition des élèves sur un temps donné (de 2h à 1/2 journée). En partenariat avec l’UMIH Moselle.

Agence Inspire Metz 2, place d'Armes Metz 57014 Bellecroix Moselle Grand Est

Inspire Metz