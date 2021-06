Menton Musée du Bastion Alpes-Maritimes, Menton Intervention théâtrale Musée du Bastion Menton Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Intervention de la classe d’art dramatique du Conservatoire, élèves de Lucien Rosso sur les textes de Jean Cocteau : Louis Bertrand : _Le Menteur_ Nathalie Roque : _Anna la bonne_ Thierry Boulin : _Par la fenêtre_ Pascal Legrand et Virginie Walter : _La Machine infernale_ (extrait) Ces textes seront introduits et ponctués par des improvisations musicales sur clavicorde de Benjamin Prischi

Entrée libre dans la limite des places disponibles

