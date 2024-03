Intervention Table-ronde « Inégalités de genre en mathématiques et informatique » pour la 25e édition du Salon Culture et Jeux Mathématiques Place Saint-Sulpice Paris, samedi 25 mai 2024.

Intervention Table-ronde « Inégalités de genre en mathématiques et informatique » pour la 25e édition du Salon Culture et Jeux Mathématiques Intervention Table-ronde « Inégalités de genre en mathématiques, informatique et autres sciences » pour la 25e édition du Salon Culture et Jeux Mathématiques Samedi 25 mai, 14h00 Place Saint-Sulpice

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-25T14:00:00+02:00 – 2024-05-25T16:00:00+02:00

Fin : 2024-05-25T14:00:00+02:00 – 2024-05-25T16:00:00+02:00

Place Saint-Sulpice Place Saint-Sulpice paris Paris 75006 Quartier de l’Odéon Île-de-France