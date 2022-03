Intervention sur Martin Luther King : la force de l’engagement” et sur “Fais Reculer Les Discriminations” Collège Jacqueline de Romilly Le Blanc-Mesnil Catégories d’évènement: Le Blanc-Mesnil

Intervention sur Martin Luther King : la force de l’engagement” et sur “Fais Reculer Les Discriminations” Collège Jacqueline de Romilly, 14 mars 2022, Le Blanc-Mesnil. Intervention sur Martin Luther King : la force de l’engagement” et sur “Fais Reculer Les Discriminations”

du lundi 14 mars au vendredi 18 mars à Collège Jacqueline de Romilly Gratuit

Des intervention sur Martin Luther King pour des classes de 3ème, et des interventions sur les discriminations pour les classes de 4ème, la semaine du 14 au 18 mars Collège Jacqueline de Romilly 80 avenue Aristide Briand 93150 Le Blanc Mesnil Le Blanc-Mesnil Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-14T10:00:00 2022-03-14T12:00:00;2022-03-14T13:30:00 2022-03-14T15:30:00;2022-03-14T15:30:00 2022-03-14T17:30:00;2022-03-15T10:00:00 2022-03-15T12:00:00;2022-03-15T13:30:00 2022-03-15T15:30:00;2022-03-16T10:00:00 2022-03-16T12:00:00;2022-03-17T10:00:00 2022-03-17T12:00:00;2022-03-17T13:30:00 2022-03-17T15:30:00;2022-03-18T10:00:00 2022-03-18T12:00:00;2022-03-18T13:30:00 2022-03-18T15:30:00

