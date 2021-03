Paris Lycée Suzanne Valadon Paris Intervention Sketchs improvisés Lycée Suzanne Valadon Paris Catégorie d’évènement: Paris

Intervention Sketchs improvisés Lycée Suzanne Valadon, 29 mars 2021-29 mars 2021, Paris. Intervention Sketchs improvisés

Lycée Suzanne Valadon, le lundi 29 mars à 10:45

Dans le cadre de la semaine de l’Education et d’Action contre le Racisme, les saynètes ont pour objectif de permettre aux élèves de vivre des mises en situation à la proposition des intervenants. Ces « scénarios » ont pour sujets le racisme, l’antisémitisme et les autres formes de discriminations. Jouer le rôle d’un discriminé ou discriminant va permettre aux élèves de s’interroger sur les dangers des actes discriminatoires mais également comprendre quelles sont les bonnes réactions à adopter lorsque l’on est victime d’un acte discriminatoire.

Sur inscription

Saynètes d’improvisation Lycée Suzanne Valadon 7 rue ferdinand flocon Paris Quartier de Clignancourt

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-29T10:45:00 2021-03-29T16:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Lycée Suzanne Valadon Adresse 7 rue ferdinand flocon Ville Paris