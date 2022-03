Intervention Migrants Migrations/Exposition lycée Frederic mistral Fresnes Catégories d’évènement: Fresnes

Val-de-Marne

Intervention Migrants Migrations/Exposition lycée Frederic mistral, 24 mars 2022, Fresnes. Intervention Migrants Migrations/Exposition

lycée Frederic mistral, le jeudi 24 mars à 14:30

Intervention participative de deux heures traitants des sujets de l’immigration, du racisme

gratuit

Intervention et débat autour des question de l’immigration et du racisme et exposition passeport pour la fraternité lycée Frederic mistral 7 rue Frederic mistral 94260 Fresnes Fresnes Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-24T14:30:00 2022-03-24T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Fresnes, Val-de-Marne Autres Lieu lycée Frederic mistral Adresse 7 rue Frederic mistral 94260 Fresnes Ville Fresnes lieuville lycée Frederic mistral Fresnes Departement Val-de-Marne

lycée Frederic mistral Fresnes Val-de-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fresnes/

Intervention Migrants Migrations/Exposition lycée Frederic mistral 2022-03-24 was last modified: by Intervention Migrants Migrations/Exposition lycée Frederic mistral lycée Frederic mistral 24 mars 2022 Fresnes lycée Frederic mistral Fresnes

Fresnes Val-de-Marne