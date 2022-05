Intervention “Le jardin et la bonne gestion de l’eau” Parc Édouard André La Croix-en-Touraine Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Parc Édouard André, le dimanche 5 juin à 11:00

Venez à la rencontre de Mme Friot, présidente de la Société d’Horticulture de Touraine qui vous dira tout sur la gestion de l’eau et l’arrosage dans nos jardins. Parc Édouard André 30 rue Nationale 37150 La Croix-en-Touraine La Croix-en-Touraine Indre-et-Loire

2022-06-05T11:00:00 2022-06-05T12:00:00

