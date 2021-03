Intervention #Jedessine Collège du Bois D’aulne, 25 mars 2021-25 mars 2021, Conflans-Sainte-Honorine.

Intervention #Jedessine

Collège du Bois D’aulne, le jeudi 25 mars à 13:00

Dessinez Créez Liberté (DCL) est née d’un partenariat entre Charlie Hebdo, SOS Racisme et la FIDL pour valoriser les milliers de dessins d’enfants et d’adolescents reçus à la rédaction de Charlie Hebdo après les attentats de janvier 2015. Ces dessins expriment la solidarité et le refus de l’utilisation des dogmes religieux à des fins criminelles. Ils reflètent également l’envie de toute une génération de vivre à l’opposé du repli identitaire et des dynamiques de haines prônées par certains. Le module pédagogique « #JeDessine » permet ainsi d’ouvrir des débats et d’aborder des thématiques essentielles qui font l’actualité et agitent la société ; il contribue à forger l’esprit critique des jeunes en les initiant au dessin de presse et en menant avec eux un travail sur le décryptage de l’information et de l’image.

Sur inscription

Collège du Bois D’aulne 1 place rené picard 78700 Conflans-Sainte-Honorine Chennevières



2021-03-25T13:00:00 2021-03-25T15:00:00