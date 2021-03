Intervention fais reculer les discriminations Collège Ellul, 24 mars 2021-24 mars 2021, Bordeaux.

Intervention fais reculer les discriminations

Collège Ellul, le mercredi 24 mars à 13:30

Le module « Fais reculer les discriminations » entend répondre à ces enjeux de sensibilisation à la lutte contre les discriminations en créant un espace de discussions avec les jeunes sur le rapport entre l’idéologie raciste et les différents actes et propos qu’elle peut motiver, notamment les discriminations. Parce que la discrimination n’est pas uniquement la conséquence d’une idéologie haineuse, nous invitons également les jeunes à penser la manière dont s’articulent les préjugés, les stéréotypes et les discriminations. Il s’agit ainsi à l’aide de textes de loi, de supports numériques et d’activités ludiques de déconstruire ces représentations pour proposer des solutions permettant de bâtir une société plus juste.

Atelier de sensibilisation sur les discriminations, le racisme et les préjugés.

