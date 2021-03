Villiers-le-Bel Collège Pierre Mendes France Villiers-le-Bel Intervention et exposition « Passeport pour la fraternité » Collège Pierre Mendes France Villiers-le-Bel Catégorie d’évènement: Villiers-le-Bel

le mardi 23 mars à 09:30

Les différentes vagues de haine qui traversent la société française ces dernières années ont instauré un climat de méfiance fondé sur le dangereux sentiment que les conflits communautaires sont inéluctables. Elles tendent à affaiblir progressivement l’une des valeurs fondatrices de notre société, valeur sans laquelle la République perd tout son sens : la fraternité. C’est à partir de ce constat que SOS Racisme a lancé le projet «Passeport pour la Fraternité», avec la création d’une exposition de portraits de personnalités, support d’un module d’intervention à destination des jeunes. Cette démarche a pour but de rappeler que la fraternité n’est pas qu’une valeur abstraite mais bel et bien un défi qui mérite toujours d’être relevé, jour après jour. Dans leur grande diversité, ces personnalités s’attachent à préserver un précieux bien commun : une envie de vivre ensemble. Pour refléter cela, chaque portrait est accompagné d’une citation qui met en lumière le parcours ou l’état d’esprit de ces individus, supports à la discussion et au débat avec les jeunes.

Collège Pierre Mendes France 1 rue de Goussainville 95400 Villiers-le-Bel

