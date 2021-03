Paris Collège George Courteline Paris Intervention et débat en partenariat avec SOS Homophobie Collège George Courteline Paris Catégorie d’évènement: Paris

Collège George Courteline, le lundi 15 mars à 13:00

Intervention sur les discriminations suivie d’un débat sur l’homophobie. Cette intervention sera réalisée par le pôle éducation populaire de SOS Racisme en partenariat avec l’association SOS Homophobie. L’objectif de cette intervention est de sensibiliser les élèves sur les questions liées à l’homophobie en déconstruisant les préjugés que l’on peut avoir autour de la communauté LGBTI+.

Sur inscription

Collège George Courteline 48 avenue du docteur Arnold Netter 75012 Paris

2021-03-15T13:00:00 2021-03-15T15:00:00

