Paris Bercy Paris Intervention en ouverture de la 13ème édition des Journées « 24H pour Rebondir » Bercy Paris Catégorie d’évènement: Paris

Intervention en ouverture de la 13ème édition des Journées « 24H pour Rebondir » Bercy, 26 novembre 2021, Paris. Intervention en ouverture de la 13ème édition des Journées « 24H pour Rebondir »

Bercy, le vendredi 26 novembre à 10:00

Evénement organisé par l’association Second Souffle en collaboration avec la Fédération Française de la Franchise, sur le thème de la franchise, en visioconférence. Alain Griset Bercy Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-26T10:00:00 2021-11-26T10:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Bercy Adresse Paris Ville Paris lieuville Bercy Paris