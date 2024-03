Intervention de l’AJMF à l’IUT de Sceaux – Université Paris-Saclay ! IUT de Sceaux Sceaux, mercredi 13 mars 2024.

Intervention de l’AJMF à l’IUT de Sceaux – Université Paris-Saclay ! Mercredi 13 mars 2024 de 10h à 12h : Intervention de l’AJMF à l’IUT de Sceaux – Université Paris-Saclay ! Mercredi 13 mars, 10h00 IUT de Sceaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-13T10:00:00+01:00 – 2024-03-13T12:00:00+01:00

Fin : 2024-03-13T10:00:00+01:00 – 2024-03-13T12:00:00+01:00

L’ AJMF est intervenu à l’IUT de Sceaux – Université Paris-Saclay. Dans le cadre de cette intervention, l’AJMF a diffusé des courts-métrages axés sur la sensibilisation aux discriminations et aux préjugés.

Cette initiative visait à sensibiliser les étudiants qui préparent leurs diplômes dans les domaines du commerce et du marketing, de la gestion, de la comptabilité et de la finance, des ressources humaines et de l’entrepreneuriat aux risques associés aux préjugés racistes et antisémites, ainsi qu’à leurs répercussions en termes de discriminations. L’objectif était d’éveiller la vigilance des étudiants et de favoriser l’émergence d’un discours citoyen axé sur la lutte contre les discriminations et la promotion de l’égalité.

Les courts-métrages encourageaient les étudiants à réfléchir et à questionner diverses formes de discriminations telles que le racisme, l’antisémitisme, le sexisme, l’homophobie, la discrimination liée à l’âge, au handicap, à l’apparence physique, etc. Abordées de manière non stéréotypée, les expériences partagées par les élèves reflétaient parfois des récits cruels, parfois des anecdotes humoristiques, mettant en lumière la vie quotidienne de ceux qui sont victimes de discriminations.

IUT de Sceaux 8 Av. Cauchy, 92330 Sceaux Sceaux 92330 Hauts-de-Seine Île-de-France