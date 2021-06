Le Cateau-Cambrésis Musée départemental Matisse Le Cateau-Cambrésis, Nord Intervention d’artiste Musée départemental Matisse Le Cateau-Cambrésis Catégories d’évènement: Le Cateau-Cambrésis

le samedi 3 juillet à Musée départemental Matisse

A l’occasion de la 17e édition de la Nuit européenne des musées, le musée Matisse a invité via l’association Secteur 7 le graffeur Selim (aka Aplik), autodidacte et puriste du graffiti, à réaliser sous les yeux du public une fresque haute en couleur sur la palissade du Parc Fénelon. Selim a commencé à graffer Roubaix en 1990. Il est intervenu un peu partout dans la région des Hauts-de-France, en passant par Paris, la Belgique et bien d’autres lieux. Du graff urbain, il s’est orienté vers la décoration intérieure de commerces, de devantures mais également vers différents projets associatifs et privés. Il encadre régulièrement des jeunes pour des ateliers graff, dans un cadre pédagogique. Il a notamment participé en 2017 à la Condition Publique de Roubaix à la grande exposition Street Generation, qui rassemblait des graffeurs du monde entier, pour une exposition à couper le souffle. Aujourd’hui, Selim est reconnu comme un grand graffeur, un artiste à part entière. Réalisation d’une fresque dans le parc Fénelon Musée départemental Matisse 13 Place du Commandant Richez, 59360 Le Cateau-Cambrésis Le Cateau-Cambrésis Nord

2021-07-03T18:00:00 2021-07-03T22:00:00

