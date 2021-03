Bastia BASTIA Bastia Intervention à la radio France Bleu RCFM Bastia BASTIA Bastia Catégorie d’évènement: Bastia

BASTIA, le mercredi 24 mars à 09:00

Appel à participation à diverses actions, Information sur : les actions du Collectif, l’Accès aux droits, les actions dans les écoles, réponse aux questions des auditeurs.

libre

Informer sur les actions du Collectif Antiraciste Avà basta durant l'année. BASTIA 1 PLACE DU DONJON 20200 BASTIA Bastia

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-24T09:00:00 2021-03-24T10:00:00

