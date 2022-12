Intervalle sème son Oaï Buis-les-Baronnies Buis-les-Baronnies Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale Buis-les-Baronnies Catégories d’évènement: Buis-les-Baronnies

Drôme Buis-les-Baronnies Intervalle vous invite chaleureusement à un goûter partagé avec boissons chaudes, à profiter des jeux en extérieur de Mistigri et à participer au spectacle de musique à danser ou vibrécouter Des clochettes dans les Pieds. cau@intervalle-asso.org +33 4 75 28 16 64 Buis-les-Baronnies

dernière mise à jour : 2022-12-21 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

