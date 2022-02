Interstices – Léonard Salle Musée du Cloître Tulle Catégories d’évènement: Corrèze

Tulle

Interstices – Léonard Salle

Musée du Cloître, le samedi 14 mai à 21:00

Interstices est une invitation à la découverte nocturne et poétique du lieu. Dans la pénombre, la lumière jaillit des diapositives travaillées à la main par l’artiste, elle habille de sa magie le Cloître et ses abords. Par une installation singulière, à la fois monumentale et intimiste, dans un univers de formes et de couleurs mouvantes, Léonard Salle nous guide à travers la nuit.

Entrée libre. Tout public.

Une proposition lumineuse de Léonard Salle Musée du Cloître Place de la Cathédrale, 19000 Tulle

2022-05-14T21:00:00 2022-05-14T23:59:00

