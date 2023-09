La Vie à Marée Basse intersection entre 179 Avenue de l’océan, 4 septembre 2023, .

Lors de cette marée basse, nous irons de flaques en flaques au creux des rochers à la découverte d’une vie surprenante. Les crabes, crevettes et étoiles de mer nous livreront leurs secrets. Plongez dans leur vie, loin d’être un long fleuve tranquille !

Prévoir des chaussures pour marcher dans l’eau (pas de tongue).

Réservation en ligne.

Le 14 août, le point de départ est différent : Passage de Toullain – 1 avenue de Toullain – 44510 Le Pouliguen

