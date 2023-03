VISITE : À LA RECONQUÊTE D’ORLÉANS AUX CÔTÉS DE JEANNE D’ARC Intersection des rues de Bourgogne et Saint Etienne, 18 avril 2023, Orléans.

Jeanne n’a passé que 10 jours à Orléans en 1429, mais elle a changé l’histoire de France à partir de cette date. Au travers de plusieurs jeux, pars à la découverte du passage de Jeanne dans la ville : retrouve les traces de l’Orléans de 1429, découvre les détails des vitraux et des statues qui lui sont consacrées, observe l’héraldique déployée pendant les Fêtes !

Visite jeunes publics pour les enfants de 6 à 12 ans accompagnés d’un adulte.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-18T14:30:00+02:00 – 2023-04-18T16:00:00+02:00

2023-04-20T14:30:00+02:00 – 2023-04-20T16:00:00+02:00

Jeanne devant le Conseil d’Orléans, aquarelle, in Jeanne d’Arc de Louis-Maurice Boutet de Monvel, Plon, Paris, 1896, album de luxe sur papier japon © Centre Jeanne-d’Arc