Interruption Angers, mardi 18 juin 2024.

Interruption Angers Maine-et-Loire

Un spectacle en triptyque avec Désobéir et Revue de presse La Tendresse

Eva est allée à la rencontre de ses amies, de leurs sœurs et de leurs mères, de toutes celles qui ont accepté de lui

raconter leur IVG. Puis elle a mêlé son histoire personnelle, trame de fond de la pièce, à ces récits.

Avec tendresse, humour ou colère ces femmes brisent le silence en convoquant, tour à tour, les questions de la

liberté, de l’amour, du sexe, du choix ou de la famille. Ces paroles riches et diverses s’écoutent et se répondent sur

des sujets universels qui concernent autant les hommes que les femmes.

On est ému, on rit et on bouscule les idées reçues au travers d’un spectacle fort et enthousiasmant qui parvient à aborder le sujet de l’avortement avec un nouveau regard. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-18 22:00:00

fin : 2024-06-18

Cloître Toussaint

Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire billetterie@anjou-theatre.fr

