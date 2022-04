Interrupteurs Musée du Louvre-Lens, 14 mai 2022 19:00, Lens.

Nuit des musées Interrupteurs Musée du Louvre-Lens Samedi 14 mai, 19h00 Sans inscription

Interruptions et performances

Parce que la visite est une expérience sensible et artistique, les Interrupteurs du Louvre-Lens vous réservent des moments surprenants de médiation inspirante ! Décalées, inspirées, drôles, littéraires, les interruptions sont des bulles de rêve et de surprise au sein de l’exposition. Laissez-vous surprendre !

Sur un ancien carreau de mine, au cœur d’un parc paysager de 20 hectares, le bâtiment de verre et de lumière dessiné par les architectes japonais de l’agence Sanaa abrite les collections prestigieuses du Louvre et révèle la vie secrète des œuvres.

Unregistered Saturday 14 May, 19:00

On an old(former) tile(window pane) of appearance(mine), at the heart of an environmental park of 20 hectares, the building(ship) of glass and of light drawn by the Japanese architects of the agency Sanaa shelters the prestigious collections of the Louvre and reveals the secret life of works.

¡Debido a que la visita es una experiencia sensible y artística, los Interruptores del Louvre-Lens le reservan momentos sorprendentes de mediación inspiradora! Desfasadas, inspiradas, divertidas, literarias, las interrupciones son burbujas de sueño y de sorpresa dentro de la exposición. ¡Déjate sorprender!

Sin inscripción Sábado 14 mayo, 19:00

99 Rue Paul Bert, 62300 Lens, Hauts-de-France, France 62300 Lens Hauts-de-France