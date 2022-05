Interrupteurs Musée du Louvre-Lens Lens Catégories d’évènement: Lens

Pas-de-Calais

Interrupteurs Musée du Louvre-Lens, 14 mai 2022, Lens. Interrupteurs

Musée du Louvre-Lens, le samedi 14 mai à 19:00

Parce que la visite est une expérience sensible et artistique, les Interrupteurs du Louvre-Lens vous réservent des moments surprenants de médiation inspirante ! Décalées, inspirées, drôles, littéraires, les interruptions sont des bulles de rêve et de surprise au sein de l’exposition. Laissez-vous surprendre !

Sans inscription

Interruptions et performances Musée du Louvre-Lens 99 Rue Paul Bert, 62300 Lens, Hauts-de-France, France Lens Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Lens, Pas-de-Calais Autres Lieu Musée du Louvre-Lens Adresse 99 Rue Paul Bert, 62300 Lens, Hauts-de-France, France Ville Lens lieuville Musée du Louvre-Lens Lens Departement Pas-de-Calais

Musée du Louvre-Lens Lens Pas-de-Calais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lens/

Interrupteurs Musée du Louvre-Lens 2022-05-14 was last modified: by Interrupteurs Musée du Louvre-Lens Musée du Louvre-Lens 14 mai 2022 Lens Musée du Louvre-Lens Lens

Lens Pas-de-Calais