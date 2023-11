Interrogez vous sur les questions d’égalité des sexes et d’émancipation du genre grâce au portrait des paternités Le CENTQUATRE – PARIS Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le samedi 27 janvier 2024

de 19h00 à 20h00

Le vendredi 26 janvier 2024

de 19h00 à 20h00

Le jeudi 25 janvier 2024

de 19h00 à 20h00

.Public adolescents adultes. payant De 10€ à 15€ Dans une pièce conçue à partir d’entretiens, la compagnie Babel pousse la porte de différents foyers en France pour dessiner un portrait composite des paternités d’aujourd’hui. Dans le décor familier d’un appartement, bientôt transformé en bureau d’enquête où divers documents viennent en appui du récit, Pères met en scène deux hommes, à contre-pied des images attendues de la famille. Les comédiens endossent tour à tour les rôles de différentes familles, restituant des paroles entendues ou rejouant pleinement certaines situations. Chemin faisant, ils racontent différentes générations et typologies de pères pour répondre à cette question : comment fait-on famille aujourd’hui en France ? Peu à peu de nouveaux récits apparaissent, soulevant les questions de l’égalité des sexes et de l’émancipation du genre. Ainsi se pose une nouvelle question : quel est l’homme du futur ? Les membres de la compagnie Babel ont suivi une méthode déjà éprouvée dans leurs précédents spectacles, en menant des entretiens autour du thème de la famille. Le passage au plateau organise et sculpte la parole des personnes rencontrées. Les acteurs se font relais mais aussi interprètes, inventant une poétique singulière à partir du matériau documentaire. La fiction et le théâtre permettent au réel de se déployer pleinement, dans une dynamique qui alimente également Les Moments doux, présentée au Théâtre des Quartiers d’Ivry cette saison. Les Singulier·es 2024 Le CENTQUATRE-PARIS présente la 8ème édition du Festival Les Singulier·es du 18 janvier au 25 février 2024.

Pendant un mois, le festival Les Singulier·es présente 15 propositions de personnalités artistiques associées au CENTQUATRE-PARIS. Pensé comme un concentré de projets aux identités multiples et créatives que le lieu accompagne, ce rendez-vous annuel est l'occasion de découvrir des créations à la frontière de plusieurs disciplines, croisant théâtre, danse, cirque, musique, vidéo ou documentaire. Un festival qui dévoile toute la singularité de la programmation du CENTQUATRE-PARIS !

