Paris Le Wagon Paris Interrogez les bases de données avec SQL – Le Wagon Le Wagon Paris Catégorie d’évènement: Paris

Interrogez les bases de données avec SQL – Le Wagon Le Wagon, 30 novembre 2021, Paris. Interrogez les bases de données avec SQL – Le Wagon

Le Wagon, le mardi 30 novembre à 19:00

Dans un monde axé sur les données, découvre SQL, le langage standard pour la gestion de bases de données relationnelles. Cet atelier couvrira la plupart des sujets nécessaires à une compréhension de base de SQL. Tu interrogeras une base de données et en extraira les informations. Cet atelier de 2 heures débutera par une conférence d’une heure pour présenter les concepts, suivie d’une heure de pratique sur vos ordinateurs portables. Dans un monde axé sur les données, découvre SQL, le langage standard pour la gestion de bases de données relationnelles. Le Wagon 16 Gaudelet, Paris Paris Quartier Saint-Ambroise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-30T19:00:00 2021-11-30T21:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Le Wagon Adresse 16 Gaudelet, Paris Ville Paris lieuville Le Wagon Paris