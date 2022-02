Interroger les violences Médiathèque Marguerite Duras Paris Catégorie d’évènement: Paris

De la scène à la salle, un parcours de réflexion avec l’artiste D’ de Kabal dans le cadre du festival Hors limites. Dans SAUFS, deux personnages se parlent. Elle s’identifie comme une femme blanche queer et il s’identifie comme un homme noir hétéro. Ils échangent, réfléchissent, mettent en partage, s’interrogent, enquêtent sur eux-mêmes, sur leurs parcours, leurs histoires respectives. En abordant des sujets autour de leur intimité, de la sexualité, du consentement, des diverses formes de violences et des différents formes d’interactions entre ces notions, les deux protagonistes vont construire un discours étonnamment rassembleur. Dans quelles circonstances deux êtres qui semblent si différents peuvent-ils se sentir si ressemblants ? Texte : Éloïse Bouton et D’ de Kabal Lecture : Nathalie Kousnetzoff et Nelson Rafaell Madel Musique : Mia Delmaë et D’ de Kabal Son : Thierry « Coco » Cohen

