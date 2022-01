« Interroger les violences » : de la scène à la salle, un parcours de réflexion avec D’ de Kabal Médiathèque Marguerite Duras, 26 mars 2022, Paris.

Le festival Hors limites et l’artiste D’ de Kabal passent à la médiathèque Marguerite Duras pour un lecture musicale et une restitution d’ateliers.

Saufs – Lecture théâtrale en musique

Samedi 26 mars – 18h-21h, à la médiathèque Marguerite Duras

Texte : Éloïse Bouton et D’ de Kabal

Lecture : Nathalie Kousnetzoff et Nelson Rafaell Madel

Musique : Mia Delmaë et D’ de Kabal

Son : Thierry « Coco » Cohen

Dans SAUFS, deux personnages se parlent. Elle s’identifie comme une femme blanche queer et il s’identifie comme un homme noir hétéro. Ils échangent, réfléchissent, mettent en partage, s’interrogent, enquêtent sur eux-mêmes, sur leurs parcours, leurs histoires respectives. En abordant des sujets autour de leur intimité, de la sexualité, du consentement, des diverses formes de violences et des différents formes d’interactions entre ces notions, les deux protagonistes vont construire un discours étonnamment rassembleur. Dans quelles circonstances deux êtres qui semblent si différents peuvent-ils se sentir si ressemblants ?

Notes à la marge, restitution réflexive par D’ de Kabal

Samedi 23 avril – 15h-17h, à la médiathèque Marguerite Duras

Avec Franco Mannara : Voix + machines

Entre février et avril 2022, dans 3 villes de Seine Saint-Denis et à la médiathèque Marguerite Duras (75020), D’ de Kabal a proposé différentes formes artistiques mêlant texte et musique. Ces performances ont été suivies d’échanges avec les publics. De ces rencontres va naître un texte que l’auteur va partager avec nous en musique. Une restitution réflexive de ce parcours en direction des publics.

PARCOURS « INTERROGER LES VIOLENCES »

→ conférence musicale « Mon masculin dans ses relations aux féminins et à lui-même »

par D’ de Kabal, suivie d’une rencontre

Médiathèque Georges Perec de Gagny : samedi 26 février (sous réserve)

→ conférence musicale « Le Rap, outil de déconstruction des masculinités »

Médiathèque de Bagnolet : mardi 1er mars à 19h

Médiathèque Aragon de Stains : mercredi 6 avril après-midi, à destination du Service Jeunesse de la ville

→ projections de court-métrages réalisés par D’de Kabal suivies d’une rencontre

Médiathèque Georges Perec de Gagny : février (date à définir), à destination des jeunes fréquentant l’Espace Ressources Jeunesse de la ville

→ « Saufs » – lecture théâtrale en musique

Médiathèque Marguerite Duras, Paris 20 : samedi 26 mars, à 18h

→ « Notes à la marge », restitution réflexive par D’ de Kabal

Médiathèque Marguerite Duras, Paris 20 : samedi 23 avril à 15h

La compagnie de D’ de Kabal, R.I.P.O.S.T.E. est soutenue par le ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Île-de-France, la Région Île-de-France au titre de la permanence artistique et culturelle et le conseil départemental de Seine-Saint-Denis.

D’ de Kabal est représenté par L’Arche, agence théâtrale.

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet Paris 75020

