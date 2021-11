Nevers Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers, Nièvre Interprétation Français-LSF de la visite de l’exposition « RN7 », Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

Interprétation Français-LSF de la visite de l’exposition « RN7 », Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, 15 septembre 2018, Nevers. Interprétation Français-LSF de la visite de l’exposition « RN7 »,

du samedi 15 septembre 2018 au dimanche 16 septembre 2018 à Centre Culturel Jean Jaures de Nevers

Pour ces Journées du Patrimoine 2018, l’art du partage est mis à l’honneur. La médiathèque Jean Jaurès propose une Interprétation Français-LSF de la visite guidée de l’exposition « RN7 » à destination du public sourd, par Sabine Erbibou, interprète en Langue des Signes Française. les samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018, de 15H à 16H Entrée libre sans inscriptions Renseignements au 03 86 68 48 50 Convient aux enfants

Gratuit

La médiathèque Jean Jaurès propose une Interprétation Français-LSF de la visite guidée de l’exposition « RN7 » à destination du public sourd Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Nevers Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2018-09-15T15:00:00 2018-09-15T16:00:00;2018-09-16T15:00:00 2018-09-16T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Adresse 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Ville Nevers lieuville Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers