La Mairie du 11e arrondissement et l’association Potion Scénique organisent deux interprétations de contes le samedi 18 décembre à 11h et 15h à destination des enfants (mais pas que !). Dans le cadre du développement de la Ville du Quart d’heure, la Ville de Paris et la Mairie du 11e ouvre chaque semaine des cours d’école de l’arrondissement pour offrir de nouveaux espaces aux habitants et acteurs de l’arrondissement. Le 18 décembre prochain, la Mairie du 11e arrondissement et l’association Potion Scénique organisent deux interprétations de contes :

-A 11h à l’école élémentaire 29 rue Servan par Bassidou Compaoré;

-A 15h à l’école maternelle 39 rue des Trois Bornes par Christine Le Goff. Ecole élémentaire Servan 29 rue Servan Paris 75011 Contact : Date complète :

