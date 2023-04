Interpol | Festival Days Off Philharmonie de Paris, 5 juillet 2023, Paris.

Le mercredi 05 juillet 2023

de 20h00 à 23h00

.Tout public. payant

Le rock new-yorkais plus vivant que jamais, avec les vétérans d’Interpol, de retour sur scène pour une relecture d’Antics, deuxième album paru en 2004.

Issu de l’incroyable bouillonnement de la scène new-yorkaise de la fin des années 1990, d’où émergèrent les Strokes, The National et les Yeah Yeah Yeahs notamment, Interpol s’est immédiatement distingué par un son, des références et une voix qui penchaient plutôt du côté anglais du post-punk. Une mélancolie tenace gagnait jusqu’aux chansons les plus énergiques du quatuor et les rattachait davantage à l’héritage de Joy Division ou Echo and the Bunnymen qu’à leurs aînés new-yorkais. Plus de vingt ans après Turn On the Bright Lights, premier album qui a marqué son époque et traverse le temps avec un éclat intact, Interpol n’a rien perdu de sa fougue. Sur disque, avec l’excellent The Other Side of Make-Believe paru l’an passé. Et bien évidemment sur scène, où le désormais trio propose cette année une relecture de son deuxième album, Antics, collection de chansons dynamiques et affutées qui fit carton plein à sa sortie. Rythmique à tombeau ouvert, guitares et mélancolie flamboyantes, un classique à revivre.

Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris

Contact : https://daysoff.fr/fr/evenement/26497/interpol-performing-antics

