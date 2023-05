Interplay jazz quartet en concert Square des Epinettes Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris Interplay jazz quartet en concert Square des Epinettes, 17 juin 2023, Paris. Le samedi 17 juin 2023

de 14h00 à 17h00

.Tout public. Jusqu’à 120 ans. gratuit

Concert Jazz aux influences multiples: blues, swing, latin, bossa nova. INTERPLAY QUARTET Didier Sondeyker saxophone, flûte – Christian Charles, guitare – Jean François Raylat, Contrebasse – Antoine Loriot, batterie. Square des Epinettes 9 rue Maria Deraismes 75017 Paris Contact : 0620982549 antoine.loriot@neuf.fr

Interplay Quartet Jazz en concert Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Square des Epinettes Adresse 9 rue Maria Deraismes Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Square des Epinettes Paris

Square des Epinettes Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Interplay jazz quartet en concert Square des Epinettes 2023-06-17 was last modified: by Interplay jazz quartet en concert Square des Epinettes Square des Epinettes 17 juin 2023 Paris Square des Epinettes Paris

Paris Paris