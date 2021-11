« INTERNO » DE MERYLL AMPE Le Mans, 25 janvier 2022, Le Mans.

« INTERNO » DE MERYLL AMPE Place Quinconces des Jacobins Maison de la Biennale(Théâtre P-Scarron) Le Mans

2022-01-25 20:00:00 – 2022-01-25 22:30:00 Place Quinconces des Jacobins Maison de la Biennale(Théâtre P-Scarron)

Le Mans Sarthe

Dans le cadre de Le Mans Sonore, L’École Supérieure d’Art et de Design – Le Mans propose

« INTERNO » DE MERYLL AMPE

Artiste sonore et sculpteur.e de formation, Méryll Ampe établit des liens entre ces deux pratiques et conçoit le son comme un médium à sculpter en temps réel utilisant des éléments acoustiques captés dans son quotidien ainsi que des sources sonores enregistrées pour les combiner avec des synthétiseurs, lecteur cassette, cymbales, etc..

« INTERNO » DE MERYLL AMPE

Dans le cadre de Le Mans Sonore, L’École Supérieure d’Art et de Design – Le Mans propose

« INTERNO » DE MERYLL AMPE

Artiste sonore et sculpteur.e de formation, Méryll Ampe établit des liens entre ces deux pratiques et conçoit le son comme un médium à sculpter en temps réel utilisant des éléments acoustiques captés dans son quotidien ainsi que des sources sonores enregistrées pour les combiner avec des synthétiseurs, lecteur cassette, cymbales, etc..

Place Quinconces des Jacobins Maison de la Biennale(Théâtre P-Scarron) Le Mans

dernière mise à jour : 2021-11-21 par