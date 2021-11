Internet indiscret Mourenx, 1 décembre 2021, Mourenx.

Internet indiscret Médiathèque le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx

2021-12-01 10:00:00 – 2021-12-01 Médiathèque le MIX 2 avenue Charles Moureu

Mourenx Pyrénées-Atlantiques

EUR Animé par la Cyberbase.

Notre vie privée est mise à mal par les géants du web qui souhaitent connaître nos moindres faits et gestes. Mais il est possible de limiter les traces que nous laissons lors de notre utilisation quotidienne de notre téléphone ou notre ordinateur. Découvrons ensemble comment par des conseils pratiques et des démonstrations, changer nos habitudes et reprendre la main dur notre vie privée.

+33 5 59 80 59 00

Le MIX

