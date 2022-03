Internationaux professionnels de cesta punta Saint-Jean-de-Luz, 4 août 2022, Saint-Jean-de-Luz.

Jai Alai 16 avenue Andre Ithurralde Saint-Jean-de-Luz

2022-08-04 20:45:00

Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques Saint-Jean-de-Luz

Compétition sportive de pelote basque dans une ambiance festive et familiale.

La cesta punta est la discipline la plus rapide (200 km/h en moyenne) et la plus spectaculaire de la pelote basque. Les meilleurs joueurs professionnels de la discipline s’affrontent.

Venez découvrir ce sport traditionnel expliqué par nos commentateurs pour les néophytes.

Le programme :

20h45 : 1 ère partie des espoirs.

21h30 : Chants basques durant l’échauffement des professionnels.

21h45 : Partie des professionnels – Finale Master 3.

23h approximativement : Fin de soirée

+33 5 59 51 65 36

LAFFUE Romain

